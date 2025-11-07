Росіяни вбили жінку ударом БпЛА у селі на Харківщині

Окупанти за допомогою БпЛА атакували село Шевченкове Перше Чугуївського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.

НП сталася 7 листопада.

«43-річна жінка загинула внаслідок російського удару БпЛА по житловому будинку у селі Шевченкове Перше Чугуївського району», – йдеться в офіційному повідомленні ДСНС.

На місці атаки дрона спалахнула сильна пожежа. Рятувальники та медики ДСНС працювали на місці події під загрозою повторних ударів та обстрілів.

Їм допомагали погасити пожежу вогнеборці місцевої пожежної охорони із селища Вільча.

