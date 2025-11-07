Росіяни вбили жінку ударом БпЛА у селі на Харківщині
Окупанти за допомогою БпЛА атакували село Шевченкове Перше Чугуївського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.
НП сталася 7 листопада.
«43-річна жінка загинула внаслідок російського удару БпЛА по житловому будинку у селі Шевченкове Перше Чугуївського району», – йдеться в офіційному повідомленні ДСНС.
На місці атаки дрона спалахнула сильна пожежа. Рятувальники та медики ДСНС працювали на місці події під загрозою повторних ударів та обстрілів.
Їм допомагали погасити пожежу вогнеборці місцевої пожежної охорони із селища Вільча.
Читайте також: Небезпечну погоду очікують в Харкові та області в суботу
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, ГСЧС в Харьковской области, дрон;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Росіяни вбили жінку ударом БпЛА у селі на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 19:12;