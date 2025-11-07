Live

Росіяни вбили жінку ударом БпЛА у селі на Харківщині

Події 19:12   07.11.2025
Оксана Якушко
Окупанти за допомогою БпЛА атакували село Шевченкове Перше Чугуївського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.

НП сталася 7 листопада.

«43-річна жінка загинула внаслідок російського удару БпЛА по житловому будинку у селі Шевченкове Перше Чугуївського району», – йдеться в офіційному повідомленні ДСНС.

На місці атаки дрона спалахнула сильна пожежа. Рятувальники та медики ДСНС працювали на місці події під загрозою повторних ударів та обстрілів.

Їм допомагали погасити пожежу вогнеборці місцевої пожежної охорони із селища Вільча.

Читайте також: Небезпечну погоду очікують в Харкові та області в суботу

Автор: Оксана Якушко
