Россияне убили женщину ударом БпЛА в селе Харьковской области
Оккупанты с помощью БпЛА атаковали село Шевченково Первое Чугуевского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
ЧП произошло 7 ноября.
«43-летняя женщина погибла в результате удара российского БпЛА по жилому дому в селе Шевченково Первое Чугуевского района», — говорится в официальном сообщении ГСЧС.
На месте атаки дрона вспыхнул сильный пожар. Спасатели и медики ГСЧС работали на месте происшествия под угрозой повторных ударов и обстрелов.
Им помогали погасить огонь пожарные местной пожарной охраны из поселка Вильча.
