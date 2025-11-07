Россияне убили женщину ударом БпЛА в селе Харьковской области

Оккупанты с помощью БпЛА атаковали село Шевченково Первое Чугуевского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

ЧП произошло 7 ноября.

«43-летняя женщина погибла в результате удара российского БпЛА по жилому дому в селе Шевченково Первое Чугуевского района», — говорится в официальном сообщении ГСЧС.

На месте атаки дрона вспыхнул сильный пожар. Спасатели и медики ГСЧС работали на месте происшествия под угрозой повторных ударов и обстрелов.

Им помогали погасить огонь пожарные местной пожарной охраны из поселка Вильча.

