Метро в Харькове не работает — официальная информация

В Харькове остановилось движение поездов в метро. В пресс-службе коммунального предприятия объяснили это проблемой с электроснабжением.

«В связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия», — проинформировала пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно. Также, по сообщениям соцсетей, в городе есть перебои в работе электротранспорта. Однако полностью его движение не остановилось — в отдельных районах трамваи и троллейбусы — на маршрутах. В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили: «Часть трамваев и троллейбусов едет». Там, где электротранспорта нет, на маршруты вышли автобусы.

Напомним, после массированной ракетной атаки, которая была ночью, в Харькове ввели аварийные графики отключений света.