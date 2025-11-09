Live

В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)

Транспорт 07:21   09.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)

Сегодня, 9 ноября, в Харькове после блэкаута возобновил работу метрополитен. 

Обновлено в 07:21. Из-за снижения напряжения метрополитен вновь прекратил свою работу, сообщили в КП.

«В связи с понижением напряжения ниже допустимого, движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено», – передают на коммунальном предприятии.

На данный момент метрополитен работает в режиме укрытия. О возобновлении работы подземки обещают сообщить дополнительно.

07:14. В КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что подземка вновь начала перевозить пассажиров. Поезда двигаются согласно графику выходного дня.

«Движение поездов на Алексеевской линии метрополитена временно выполняется на участке «Метростроителей» – «23 Августа», – отметили в КП.

Напомним, в ночь на 8 ноября в Харькове слышали порядка восьми взрывов. Враг атаковал ракетами пригород. В целом, по данным ХОВА, по области ударили 13 ракет «Искандер-М». Город и область были обесточены – применили экстренные отключения света. После чего в Харькове остановилось движение поездов в метро.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
