В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
Сегодня, 9 ноября, в Харькове после блэкаута возобновил работу метрополитен.
Обновлено в 07:21. Из-за снижения напряжения метрополитен вновь прекратил свою работу, сообщили в КП.
«В связи с понижением напряжения ниже допустимого, движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено», – передают на коммунальном предприятии.
На данный момент метрополитен работает в режиме укрытия. О возобновлении работы подземки обещают сообщить дополнительно.
07:14. В КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что подземка вновь начала перевозить пассажиров. Поезда двигаются согласно графику выходного дня.
«Движение поездов на Алексеевской линии метрополитена временно выполняется на участке «Метростроителей» – «23 Августа», – отметили в КП.
Напомним, в ночь на 8 ноября в Харькове слышали порядка восьми взрывов. Враг атаковал ракетами пригород. В целом, по данным ХОВА, по области ударили 13 ракет «Искандер-М». Город и область были обесточены – применили экстренные отключения света. После чего в Харькове остановилось движение поездов в метро.
