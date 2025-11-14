Вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв, почалася пожежа

Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що ворог масовано атакував місто близько опівночі 14 листопада.

Під удар БпЛА потрапило непрацююче приватне підприємство у Чугуєві.

“Зафіксовано пожежу в адміністративно-побутовій будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає“, – уточнила Мінаєва.

Наразі співробітники ДСНС намагаються ліквідувати загоряння.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада росіяни вдарили і по Харкову. “Приліт” зафіксували близько 01:25. Під ударом опинився Салтівський район, написав міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, БпЛА впав біля багатоповерхівки. Постраждалих внаслідок удару немає. Тривога в Харкові та області звучала з 23:31. У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що у різних частинах України кружляють російські безпілотники. Після опівночі ворог почав запускати крилаті ракети – злетів МіГ-31К. Невдовзі загроза ударів виникла і для Харкова. Протягом наступних кількох годин Україну продовжили атакувати ракети, КАБи та безпілотники. Відбій тривоги дали лише вранці – о 05:20.