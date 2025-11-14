Live

Вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв, почалася пожежа

Події 09:41   14.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв, почалася пожежа Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що ворог масовано атакував місто близько опівночі 14 листопада. 

Під удар БпЛА потрапило непрацююче приватне підприємство у Чугуєві.

Зафіксовано пожежу в адміністративно-побутовій будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає“, – уточнила Мінаєва.

Наразі співробітники ДСНС намагаються ліквідувати загоряння.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада росіяни вдарили і по Харкову. “Приліт” зафіксували близько 01:25. Під ударом опинився Салтівський район, написав міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, БпЛА впав біля багатоповерхівки. Постраждалих внаслідок удару немає. Тривога в Харкові та області звучала з 23:31. У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що у різних частинах України кружляють російські безпілотники. Після опівночі ворог почав запускати крилаті ракети – злетів МіГ-31К. Невдовзі загроза ударів виникла і для Харкова. Протягом наступних кількох годин Україну продовжили атакувати ракети, КАБи та безпілотники. Відбій тривоги дали лише вранці – о 05:20.

Читайте також: За добу на Харківщині було 22 бої – дані Генштабу на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Близько 40 БпЛА випустили росіяни по Харківщині за добу – Синєгубов
Близько 40 БпЛА випустили росіяни по Харківщині за добу – Синєгубов
14.11.2025, 09:04
Сьогодні вночі Харків атакував дрон – що відомо про “приліт”
Сьогодні вночі Харків атакував дрон – що відомо про “приліт”
14.11.2025, 07:21
Новини Харкова – головне 14 листопада: нічний удар по Харкову
Новини Харкова – головне 14 листопада: нічний удар по Харкову
14.11.2025, 09:09
Росіяни захопили населений пункт у Харківській області – Deep State
Росіяни захопили населений пункт у Харківській області – Deep State
14.11.2025, 07:45
Як у Харкові та області сьогодні відключатимуть світло – графік
Як у Харкові та області сьогодні відключатимуть світло – графік
14.11.2025, 08:47
За добу на Харківщині було 22 бої – дані Генштабу на 08:00
За добу на Харківщині було 22 бої – дані Генштабу на 08:00
14.11.2025, 08:06

Новини за темою:

14.11.2025
Новини Харкова – головне 14 листопада: нічний удар по Харкову
14.11.2025
Близько 40 БпЛА випустили росіяни по Харківщині за добу – Синєгубов
14.11.2025
Сьогодні вночі Харків атакував дрон – що відомо про “приліт”
13.11.2025
“Люди були в шоковому стані”: Терехов про ситуацію в місті після “прильотів”
11.11.2025
“Це була балістика”: Терехов розповів, куди “прилетіло” вранці


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв, почалася пожежа», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 09:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що ворог масовано атакував місто близько опівночі 14 листопада. ".