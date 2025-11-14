Вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв, почалася пожежа
Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що ворог масовано атакував місто близько опівночі 14 листопада.
Під удар БпЛА потрапило непрацююче приватне підприємство у Чугуєві.
“Зафіксовано пожежу в адміністративно-побутовій будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає“, – уточнила Мінаєва.
Наразі співробітники ДСНС намагаються ліквідувати загоряння.
Нагадаємо, у ніч на 14 листопада росіяни вдарили і по Харкову. “Приліт” зафіксували близько 01:25. Під ударом опинився Салтівський район, написав міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, БпЛА впав біля багатоповерхівки. Постраждалих внаслідок удару немає. Тривога в Харкові та області звучала з 23:31. У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що у різних частинах України кружляють російські безпілотники. Після опівночі ворог почав запускати крилаті ракети – злетів МіГ-31К. Невдовзі загроза ударів виникла і для Харкова. Протягом наступних кількох годин Україну продовжили атакувати ракети, КАБи та безпілотники. Відбій тривоги дали лише вранці – о 05:20.
Читайте також: За добу на Харківщині було 22 бої – дані Генштабу на 08:00
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв, почалася пожежа», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 09:41;