13 «Шахедов» сбили на Харьковщине и Днепропетровщине – Олещук
Фото: Николай Олещук
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук утром 4 мая сообщил, что ночью армия РФ атаковала Украину 13 «Шахедами» из Белгородской области.
«В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА в Харьковской и Днепропетровской областях», — написал Олещук в Telegram.
Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» БпЛА. В результате атаки начался масштабный пожар в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, ВС, ВСУ, олещук, сбили, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 06:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук утром 4 мая сообщил, что ночью армия РФ атаковала Украину 13 «Шахедами» из Белгородской области.".