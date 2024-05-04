13 «Шахедов» сбили на Харьковщине и Днепропетровщине – Олещук

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук утром 4 мая сообщил, что ночью армия РФ атаковала Украину 13 «Шахедами» из Белгородской области.

«В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА в Харьковской и Днепропетровской областях», — написал Олещук в Telegram.

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» БпЛА. В результате атаки начался масштабный пожар в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок.