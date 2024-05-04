Количество пострадавших в результате атаки «Шахедов» возросло до четырех

Глава ХОВА сообщил, что известно уже о четырех пострадавших в результате ударов «Шахедов» по ​​Харькову.

«Еще одно обращение поступило от 52-летней женщины. Без госпитализации», – уточнил Синегубов.

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» БпЛА. В результате атаки начался масштабный пожар в Основянском районе. Было известно о трех пострадавших, среди которых 13-летний ребенок.