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Количество пострадавших в результате атаки «Шахедов» возросло до четырех

Происшествия 05:31   04.05.2024
Виктория Яковенко
Количество пострадавших в результате атаки «Шахедов» возросло до четырех

Глава ХОВА сообщил, что известно уже о четырех пострадавших в результате ударов «Шахедов» по ​​Харькову.

«Еще одно обращение поступило от 52-летней женщины. Без госпитализации», – уточнил Синегубов.

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» БпЛА. В результате атаки начался масштабный пожар в Основянском районе. Было известно о трех пострадавших, среди которых 13-летний ребенок.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 05:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА сообщил, что известно уже о четырех пострадавших в результате ударов «Шахедов» по ​​Харькову.".