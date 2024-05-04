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Кількість постраждалих внаслідок атаки «шахедів» зросла до чотирьох

Події 05:31   04.05.2024
Вікторія Яковенко
Кількість постраждалих внаслідок атаки «шахедів» зросла до чотирьох

Голова ХОВА повідомив, що відомо вже про чотирьох постраждалих внаслідок ударів «шахедів» по Харкову.

«Ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації», – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в Основ’янському районі. Було відомо про трьох постраждалих, серед яких 13-річна дитина.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 05:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА повідомив, що відомо вже про чотирьох постраждалих внаслідок ударів «шахедів» по Харкову.".