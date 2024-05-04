Кількість постраждалих внаслідок атаки «шахедів» зросла до чотирьох

Голова ХОВА повідомив, що відомо вже про чотирьох постраждалих внаслідок ударів «шахедів» по Харкову.

«Ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації», – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в Основ’янському районі. Було відомо про трьох постраждалих, серед яких 13-річна дитина.