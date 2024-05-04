Кількість постраждалих внаслідок атаки «шахедів» зросла до чотирьох
Голова ХОВА повідомив, що відомо вже про чотирьох постраждалих внаслідок ударів «шахедів» по Харкову.
«Ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації», – уточнив Синєгубов.
Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в Основ’янському районі. Було відомо про трьох постраждалих, серед яких 13-річна дитина.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, пострадали, сінєгубов, удар, Харків, хова, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 05:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА повідомив, що відомо вже про чотирьох постраждалих внаслідок ударів «шахедів» по Харкову.".