9 раз враг атаковал на Купянском направлении и бил из авиации по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении украинские защитники отбили девять атак РФ в районах населенных пунктов Петропавловка и Кисловка на Харьковщине, а также Андреевка, Стельмаховка в Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
Авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Боровая и Купянск.
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Читайте также: 13 «Шахедов» сбили на Харьковщине и Днепропетровщине – Олещук
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиация, атаки, ВСУ, генштаб, рф, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «9 раз враг атаковал на Купянском направлении и бил из авиации по Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 07:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отбили девять атак РФ в районах населенных пунктов Петропавловка и Кисловка на Харьковщине, а также Андреевка, Стельмаховка в Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".