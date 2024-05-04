9 раз враг атаковал на Купянском направлении и бил из авиации по Харьковщине

На Купянском направлении украинские защитники отбили девять атак РФ в районах населенных пунктов Петропавловка и Кисловка на Харьковщине, а также Андреевка, Стельмаховка в Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Боровая и Купянск.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.