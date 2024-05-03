Росіяни справді мають плани захопити Харків чи Суми – генерал Павлюк
Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, призначений у лютому цього року командувачем сухопутних військ України, в інтерв’ю The Times розповів про плани росіян, війну дронів і як можна завершити війну.
Харків, друге місто України є ще однією можливою метою російського літнього нападу, сказав генерал. Він додав: «Наші спецслужби кажуть, що росіяни справді мають план захопити Харків чи Суми. Але ми не знаємо, наскільки серйозні ці плани і чи здатні вони реалізувати їх тими силами, які вони мають».
Однак він висловив оптимізм з приводу того, що довгоочікуваний пакет військової допомоги від США та активізація європейської підтримки може не лише пом’якшити та відбити російські напади влітку, а й, можливо, дати Україні стратегічну ініціативу.
“Пріоритетна зброя, яка нам потрібна ззовні, – це протиповітряна оборона, щоб захистити наших людей, міста та інфраструктуру від російських повітряних та ракетних ударів”, – сказав Павлюк. «І, звісно, для нас дуже важлива і далекобійна артилерія. Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відвоювати у росіян цю стратегічну перевагу на полі бою».
За останні 26 місяців дрони стали домінувати на полі бою. Камікадзе та ударні БпЛА тепер вбивають більше солдатів з обох боків, ніж артилерія чи авіація. Заповнивши небо над лінією фронту, вони змінили поле бою з погляду прозорості, географії та тактики. Піхота пішла глибше під землю, а атакуючим бронетанковим силам довелося розосередитися більше, ніж будь-коли, інакше вони зіштовхнуться зі знищенням зверху ще до того, як вони почнуть атаку.
“Тепер дрони вбивають більше солдатів з обох боків, ніж будь-що ще”, – сказав Павлюк. «Вони також створили сценарій, за якого дрони можуть бачити майже все, не лише на лінії фронту, а й на глибині від 10 до 30 км із кожного боку. Жодна із сторін більше не може створити великі ударні сили в межах цього поясу території, не будучи поміченою та ураженою ударними дронами дальньої дії та артилерією. Ця нова реальність змусила обидві сторони працювати набагато меншими штурмовими групами. Ми відійшли від переміщення батальйонами чи навіть ротами», – розповів Павлюк.
Павлюк визнав, що неможливо виграти війну самотужки. Він заявив, що лише посилення міжнародної ізоляції Кремля може зупинити бойові дії.
“Виснаження сил на полі бою саме по собі не покладе край війні”, – сказав він. «Закінчення війни настане завдяки технологічній перевагі та реальній ізоляції Росії. Прямо зараз надто багато країн сидять склавши руки, очікуючи, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона їх не торкнеться».
Читайте також: РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Александр Павлюк, генерал, захват, план, росіяни, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни справді мають плани захопити Харків чи Суми – генерал Павлюк»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 20:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, призначений у лютому цього року командувачем сухопутних військ України, в інтерв’ю The Times розповів про плани росіян, війну дронів і як можна завершити війну. ".