Росіяни справді мають плани захопити Харків чи Суми – генерал Павлюк

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, призначений у лютому цього року командувачем сухопутних військ України, в інтерв’ю The Times розповів про плани росіян, війну дронів і як можна завершити війну.

Харків, друге місто України є ще однією можливою метою російського літнього нападу, сказав генерал. Він додав: «Наші спецслужби кажуть, що росіяни справді мають план захопити Харків чи Суми. Але ми не знаємо, наскільки серйозні ці плани і чи здатні вони реалізувати їх тими силами, які вони мають».

Однак він висловив оптимізм з приводу того, що довгоочікуваний пакет військової допомоги від США та активізація європейської підтримки може не лише пом’якшити та відбити російські напади влітку, а й, можливо, дати Україні стратегічну ініціативу.

“Пріоритетна зброя, яка нам потрібна ззовні, – це протиповітряна оборона, щоб захистити наших людей, міста та інфраструктуру від російських повітряних та ракетних ударів”, – сказав Павлюк. «І, звісно, ​​для нас дуже важлива і далекобійна артилерія. Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відвоювати у росіян цю стратегічну перевагу на полі бою».

За останні 26 місяців дрони стали домінувати на полі бою. Камікадзе та ударні БпЛА тепер вбивають більше солдатів з обох боків, ніж артилерія чи авіація. Заповнивши небо над лінією фронту, вони змінили поле бою з погляду прозорості, географії та тактики. Піхота пішла глибше під землю, а атакуючим бронетанковим силам довелося розосередитися більше, ніж будь-коли, інакше вони зіштовхнуться зі знищенням зверху ще до того, як вони почнуть атаку.

“Тепер дрони вбивають більше солдатів з обох боків, ніж будь-що ще”, – сказав Павлюк. «Вони також створили сценарій, за якого дрони можуть бачити майже все, не лише на лінії фронту, а й на глибині від 10 до 30 км із кожного боку. Жодна із сторін більше не може створити великі ударні сили в межах цього поясу території, не будучи поміченою та ураженою ударними дронами дальньої дії та артилерією. Ця нова реальність змусила обидві сторони працювати набагато меншими штурмовими групами. Ми відійшли від переміщення батальйонами чи навіть ротами», – розповів Павлюк.

Павлюк визнав, що неможливо виграти війну самотужки. Він заявив, що лише посилення міжнародної ізоляції Кремля може зупинити бойові дії.

“Виснаження сил на полі бою саме по собі не покладе край війні”, – сказав він. «Закінчення війни настане завдяки технологічній перевагі та реальній ізоляції Росії. Прямо зараз надто багато країн сидять склавши руки, очікуючи, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона їх не торкнеться».