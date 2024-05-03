РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР

Заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю журналу “The Economist“, що опубліковане 2 травня, дав прогноз про “наступ РФ на Харків”.

“Один із керівників розвідки припускає, що Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей на північному сході. За його словами, час цього залежить від стійкості української оборони на Донбасі. Але він припускає, що основний удар Росії розпочнеться “наприкінці травня чи на початку червня”, – пише “The Economist”. – Український розвідник каже, що північне угруповання Росії, яке базується через кордон із Харковом, наразі налічує 35 000 осіб, але його планується розширити до 50 000 – 70 000 військовослужбовців. Росія також “створює дивізію резервів” (тобто від 15 000 до 20 000 осіб) у центральній Росії, які вони можуть додати до основних зусиль”.

За словами Скібіцького, такої кількості військовослужбовців “недостатньо” для операції із захоплення великого міста (і цю думку поділяють західні військові чиновники), але цього може вистачити для виконання дрібнішого завдання.

“Швидка операція з входу та виходу: можливо. А ось операція зі взяття Харкова чи навіть міста Сум – це інший порядок. Росіяни це знають. І ми це знаємо”, – сказав Скібіцький.

З цією думкою згодні аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Аналізуючи сказане Скібіцьким, вони наголосили: “Скібіцький заявив, що цього угруповання буде недостатньо для досягнення чогось, крім локальних успіхів, що узгоджується з оцінками ISW про те, що російським військам, ймовірно, буде складно захопити місто Харків, але що російські наступальні операції у цьому районі притягнуть і зафіксують українські сили з інших частин лінії фронту”.