РФ начнет наступление в конце мая, но не сможет взять Харьков — ГУР
Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью журналу «The Economist», опубликованном 2 мая, дал прогноз о «наступлении РФ на Харьков».
«Один из руководителей разведки предполагает, что Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке. По его словам, время этого зависит от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Но он предполагает, что основной удар России начнется «в конце мая или начале июня», — пишет «The Economist». — Украинский разведчик говорит, что северная группировка России, базирующаяся через границу с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 человек, но ее планируется расширить до 50 000 — 70 000 военнослужащих. Россия также «создает дивизию резервов» (то есть от 15 000 до 20 000 человек) в центральной России, которые они могут добавить к основным усилиям».
По словам Скибицкого, такого количества военнослужащих «недостаточно» для операции по захвату крупного города (и это мнение разделяют западные военные чиновники), но этого может хватить для выполнения более мелкой задачи.
«Быстрая операция по входу и выходу: возможно. А вот операция по взятию Харькова или даже города Сум – это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем», — сказал Скибицкий.
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С его мнением согласны аналитики Института изучения войны (ISW). Анализируя сказанное Скибицким, они подчеркнули: «Скибицкий заявил, что этой группировки будет недостаточно для достижения чего-либо, кроме локальных успехов, что согласуется с оценками ISW о том, что российским войскам, вероятно, будет сложно захватить город Харьков, но что российские наступательные операции в этом районе притянут и зафиксируют украинские силы с других частей линии фронта».
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 07:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью журналу «The Economist», опубликованном 2 мая, дал прогноз о «наступлении РФ на Харьков»".