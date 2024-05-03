У россиян действительно есть планы захватить Харьков или Сумы – генерал Павлюк

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, назначенный в феврале этого года командующем сухопутными войсками Украины, в интервью The Times рассказал о планах россиян, войне дронов и как можно завершить войну.

Харьков, второй город Украины, является еще одной возможной целью российского летнего нападения, сказал генерал. Он добавил: «Наши спецслужбы говорят, что у русских действительно есть план захватить Харьков или Сумы. Но мы не знаем, насколько серьезны эти планы и способны ли они реализовать их теми силами, которые у их есть».

Однако он выразил оптимизм по поводу того, что долгожданный пакет военной помощи от США и активизация европейской поддержки может не только смягчить и отразить российские нападения летом, но, возможно, дать Украине стратегическую инициативу.

«Приоритетное оружие, которое нам нужно извне, — это противовоздушная оборона, чтобы защитить наших людей, города и инфраструктуру от российских воздушных и ракетных ударов», — сказал Павлюк. «И, конечно, для нас очень важна и дальнобойная артиллерия. Имея хорошую противовоздушную оборону и дальнобойную артиллерию, мы могли бы отвоевать у русских это стратегическое превосходство на поле боя».

За последние 26 месяцев дроны стали доминировать на поле боя. Камикадзе и ударные БпЛА теперь убивают больше солдат с обеих сторон, чем артиллерия или авиация. Заполнив небо над линией фронта, они изменили поле боя с точки зрения прозрачности, географии и тактики. Пехота ушла глубже под землю, а атакующим бронетанковым силам пришлось рассредоточиться больше, чем когда-либо, иначе они столкнутся с уничтожением сверху еще до того, как они начнут атаку.

«Теперь дроны убивают больше солдат с обеих сторон, чем что-либо еще», — сказал Павлюк. «Они также создали сценарий, при котором дроны могут видеть почти все, не только на линии фронта, но и на глубине от 10 до 30 км с каждой стороны. Ни одна из сторон больше не может создать крупные ударные силы в пределах этого пояса территории, не будучи замеченной и пораженной ударными дронами дальнего действия и артиллерией. Эта новая реальность вынудила обе стороны работать гораздо меньшими штурмовыми группами. Мы отошли от перемещения батальонами или даже ротами», — рассказал Павлюк.

Павлюк признал, что невозможно выиграть войну в одиночку. Он заявил, только усиление международной изоляции Кремля может остановить боевые действия.

«Истощение сил на поле боя само по себе не положит конец войне», — сказал он. «Окончание войны наступит благодаря технологическому превосходству и реальной изоляции России. Прямо сейчас слишком много стран сидят сложа руки, ожидая, чем закончится эта война, просто надеясь, что она их не коснется».