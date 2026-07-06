Где бушевали пожары на Харьковщине, рассказали в ГСЧС

В течение минувших суток у спасателей было 42 оперативных выезда, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Из них 17 – на ликвидацию пожаров, четыре – начались из-за обстрелов врага.

Возгорания после обстрелов начались в Чугуевском, Богодуховском и Изюмском районах Харьковщины.

Днем в результате удара беспилотника по Киевскому району Харькова пострадали пять человек. «Прилетело» по дорожному покрытию возле станции метро.

«Также враг нанес ракетный удар по городу Изюм. В результате удара разрушено здание АЗС, возник пожар. Горели операторская, газозаправочная станция и автомобили. Погиб мужчина, пострадали четыре женщины», – добавили в ГСЧС.