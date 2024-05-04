Спала біля вікна: який стан пораненої дівчинки через удар БпЛА по Харкову

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов проінформував про стан постраждалої 13-річної дівчинки через удар російських БпЛА по Харкову вночі 4 травня.

«У 13-річної дівчини рвані рани рук та стоп, дрібні уламки в правому оці. Вибуховою хвилею в її кімнаті вибило шибки і розлетілося скло. Дівчинка спала біля вікна, коли росіяни завдали удар. Матір дівчинки отримала садна на нозі, але змогла супроводжувати дитину до лікарні. Медики вимивають маленькі уламки скла», – розповів Болвінов.

За його словами, окупанти атакували давно зачинену СТО поблизу будинку, вікна дитини виходили саме на цю станцію. Також постраждали ще дві жінки з сусідніх будинків.

«Ще один удар теж був по СТО та складах в Основ’янському районі. Там ніхто не постраждав, але здійнялася пожежа. А вже за пів години ворог обстріляв залізничне депо в цьому ж районі, згоріли три старі порожні вагони. Тут також обійшлося без постраждалих», – додав Болвінов.

Попередньо, росіяни атакували Харків «шахедами».

Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА в Основ’янському районі. Постраждали чотири людини, серед яких 13-річна дитина. У ГУ ДСНС у Харківській області повідомили про три пожежі внаслідок атаки. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки.