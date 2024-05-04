Спала у окна: в каком состоянии раненая девочка из-за атаки БпЛА по Харькову

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов проинформировал о состоянии пострадавшей 13-летней девочки из-за удара российских БпЛА по Харькову ночью 4 мая.

«У 13-летней девочки рваные раны рук и стоп, мелкие обломки в правом глазу. Взрывной волной в ее комнате выбило окна и разлетелось стекло. Девочка спала у окна, когда россияне нанесли удар. Мать девочки получила ссадины на ноге, но смогла сопровождать ребенка в больницу. Медики вымывают маленькие обломки стекла», – рассказал Болвинов.

По его словам, оккупанты атаковали давно закрытую СТО вблизи дома, окна ребенка выходили именно на эту станцию. Также пострадали две женщины из соседних домов.

«Еще один удар тоже был по СТО и складам в Основянском районе. Там никто не пострадал, но поднялся пожар. А уже через полчаса враг обстрелял железнодорожное депо в этом же районе, сгорели три старых пустых вагона. Здесь тоже обошлось без пострадавших», — добавил Болвинов.

Предварительно россияне атаковали Харьков «Шахедами».

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о трех пожарах в результате атаки. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия.