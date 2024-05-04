Live
  • Сб 04.05.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

Три пожара произошли в Харькове из-за атаки БпЛА — ГСЧС

Происшествия 07:46   04.05.2024
Виктория Яковенко
Три пожара произошли в Харькове из-за атаки БпЛА — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Основянском районе Харькова по разным адресам произошли три пожара из-за атаки вражеских «Шахедов».

«Сейчас идет ликвидация последствий вражеских ударов», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Кроме этого, около 12:00 враг нанес удар по селу Новоосиново Купянского района. Горела хвойная подстилка на площади 5 га. В селе Липцы горел камыш на площади 300 кв. м.

Также вчера днем ​​из-за удара авиабомбы по частному сектору произошел пожар в доме на площади 100 кв. м.

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» БпЛА. В результате атаки начался масштабный пожар в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 4 мая: атака «Шахедов», пострадавшие, пожары
Главные новости Харькова 4 мая: атака «Шахедов», пострадавшие, пожары
04.05.2024, 09:12
9 пострадавших и погибшая – Синегубов об атаке на Харьков и обстрелах области
9 пострадавших и погибшая – Синегубов об атаке на Харьков и обстрелах области
04.05.2024, 08:48
В Харькове — два «прилета», масштабный пожар — Терехов
В Харькове — два «прилета», масштабный пожар — Терехов
04.05.2024, 01:40
Три пожара произошли в Харькове из-за атаки БпЛА — ГСЧС
Три пожара произошли в Харькове из-за атаки БпЛА — ГСЧС
04.05.2024, 07:46
Атака «Шахедов» на Харьков: известно о трех пострадавших, среди них – ребенок
Атака «Шахедов» на Харьков: известно о трех пострадавших, среди них – ребенок
04.05.2024, 01:58
Последствия атаки БпЛА на Харьков показали в прокуратуре (фото, видео)
Последствия атаки БпЛА на Харьков показали в прокуратуре (фото, видео)
04.05.2024, 09:07

Новости по теме:

07:46
Три пожара произошли в Харькове из-за атаки БпЛА — ГСЧС
06:54
13 «Шахедов» сбили на Харьковщине и Днепропетровщине – Олещук
18:15
Харьковские айтишники достойно конкурируют с поляками и индусами: в чем секрет
08:43
Двое раненых в результате атаки российского БпЛА по грузовику на Харьковщине
07:58
Россияне 13 раз атаковали ВСУ на Харьковщине – Генштаб

Вы читали новость: «Три пожара произошли в Харькове из-за атаки БпЛА — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 07:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Основянском районе Харькова по разным адресам произошли три пожара из-за атаки вражеских «Шахедов».".