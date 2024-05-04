Три пожара произошли в Харькове из-за атаки БпЛА — ГСЧС

В Основянском районе Харькова по разным адресам произошли три пожара из-за атаки вражеских «Шахедов».

«Сейчас идет ликвидация последствий вражеских ударов», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Кроме этого, около 12:00 враг нанес удар по селу Новоосиново Купянского района. Горела хвойная подстилка на площади 5 га. В селе Липцы горел камыш на площади 300 кв. м.

Также вчера днем ​​из-за удара авиабомбы по частному сектору произошел пожар в доме на площади 100 кв. м.

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» БпЛА. В результате атаки начался масштабный пожар в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок.