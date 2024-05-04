Три пожара произошли в Харькове из-за атаки БпЛА — ГСЧС
В Основянском районе Харькова по разным адресам произошли три пожара из-за атаки вражеских «Шахедов».
«Сейчас идет ликвидация последствий вражеских ударов», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Кроме этого, около 12:00 враг нанес удар по селу Новоосиново Купянского района. Горела хвойная подстилка на площади 5 га. В селе Липцы горел камыш на площади 300 кв. м.
Также вчера днем из-за удара авиабомбы по частному сектору произошел пожар в доме на площади 100 кв. м.
Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» БпЛА. В результате атаки начался масштабный пожар в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС, пожары, удар, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 07:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Основянском районе Харькова по разным адресам произошли три пожара из-за атаки вражеских «Шахедов».".