Три пожежі сталися у Харкові через атаку БпЛА – ДСНС

В Основ’янському районі Харкова за різними адресами сталися три пожежі через атаку ворожих «шахедів».

«Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Крім цього, близько 12:00 ворог завдав удару по селу Новоосинове Куп’янського району. Горіла хвойна підстилка на площі 5 га. У селі Липці горів очерет на площі 300 кв. м.

Також вчора вдень через удар авіабомби по приватному сектору сталася пожежа в будинку на площі 100 кв. м.

Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в Основ’янському районі. Постраждали чотири людини, серед яких 13-річна дитина.