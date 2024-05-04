Три пожежі сталися у Харкові через атаку БпЛА – ДСНС
В Основ’янському районі Харкова за різними адресами сталися три пожежі через атаку ворожих «шахедів».
«Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Крім цього, близько 12:00 ворог завдав удару по селу Новоосинове Куп’янського району. Горіла хвойна підстилка на площі 5 га. У селі Липці горів очерет на площі 300 кв. м.
Також вчора вдень через удар авіабомби по приватному сектору сталася пожежа в будинку на площі 100 кв. м.
Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в Основ’янському районі. Постраждали чотири людини, серед яких 13-річна дитина.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, ГСЧС, пожежа, удар, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 07:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Основ’янському районі Харкова за різними адресами сталися три пожежі через атаку ворожих «шахедів».".