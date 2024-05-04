Live
  • Сб 04.05.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

Три пожежі сталися у Харкові через атаку БпЛА – ДСНС

Події 07:46   04.05.2024
Вікторія Яковенко
Три пожежі сталися у Харкові через атаку БпЛА – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

В Основ’янському районі Харкова за різними адресами сталися три пожежі через атаку ворожих «шахедів».

«Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Крім цього, близько 12:00 ворог завдав удару по селу Новоосинове Куп’янського району. Горіла хвойна підстилка на площі 5 га. У селі Липці горів очерет на площі 300 кв. м.

Також вчора вдень через удар авіабомби по приватному сектору сталася пожежа в будинку на площі 100 кв. м.

Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в Основ’янському районі. Постраждали чотири людини, серед яких 13-річна дитина.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Наслідки атаки ворожих БпЛА на Харків показали в прокуратурі (фото, відео)
Наслідки атаки ворожих БпЛА на Харків показали в прокуратурі (фото, відео)
04.05.2024, 09:07
Харків під ворожим ударом – Терехов
Харків під ворожим ударом – Терехов
04.05.2024, 01:04
РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
03.05.2024, 07:35
9 постраждалих і загибла – Синєгубов про атаку на Харків та обстріли області
9 постраждалих і загибла – Синєгубов про атаку на Харків та обстріли області
04.05.2024, 08:48
Три пожежі сталися у Харкові через атаку БпЛА – ДСНС
Три пожежі сталися у Харкові через атаку БпЛА – ДСНС
04.05.2024, 07:46
Головні новини Харкова 4.05: атака “шахедів”, постраждалі, пожежі
Головні новини Харкова 4.05: атака “шахедів”, постраждалі, пожежі
04.05.2024, 09:12

Новини за темою:

07:46
Три пожежі сталися у Харкові через атаку БпЛА – ДСНС
06:54
13 «шахедів» збили на Харківщині й Дніпропетровщині – Олещук
18:15
Харківські айтівці досі гідно конкурують з поляками й індусами: у чому секрет
08:43
Двоє поранених внаслідок атаки російського БпЛА по вантажівці на Харківщині
07:58
Росіяни 13 раз атакували ЗСУ на Харківщині – Генштаб

Ви читали новину: «Три пожежі сталися у Харкові через атаку БпЛА – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 07:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Основ’янському районі Харкова за різними адресами сталися три пожежі через атаку ворожих «шахедів».".