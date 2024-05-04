Последствия атаки БпЛА на Харьков показали в прокуратуре (фото, видео)

В Харьковской областной прокуратуре опубликовали последствия атаки российских БпЛА на Харьков.

«В ночь на 4 мая вооруженные силы РФ совершили запуск БпЛА по Харькову. Под вражескими ударами оказался Основянский район города. Около 1:00 в результате падения обломков БпЛА зафиксировано попадание в станции технического обслуживания и складские помещения. Произошли пожары», — рассказали в прокуратуре.

Также повреждены жилые дома. Пострадали четыре человека. У трех женщин острая реакция на стресс. 13-летняя девочка получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о трех пожарах в результате атаки.