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Последствия атаки БпЛА на Харьков показали в прокуратуре (фото, видео)

Происшествия 09:07   04.05.2024
Виктория Яковенко
Последствия атаки БпЛА на Харьков показали в прокуратуре (фото, видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре опубликовали последствия атаки российских БпЛА на Харьков.

«В ночь на 4 мая вооруженные силы РФ совершили запуск БпЛА по Харькову. Под вражескими ударами оказался Основянский район города. Около 1:00 в результате падения обломков БпЛА зафиксировано попадание в станции технического обслуживания и складские помещения. Произошли пожары», — рассказали в прокуратуре.

Также повреждены жилые дома. Пострадали четыре человека. У трех женщин острая реакция на стресс. 13-летняя девочка получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о трех пожарах в результате атаки.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 09:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре опубликовали последствия атаки российских БпЛА на Харьков.".