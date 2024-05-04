Последствия атаки БпЛА на Харьков показали в прокуратуре (фото, видео)
В Харьковской областной прокуратуре опубликовали последствия атаки российских БпЛА на Харьков.
«В ночь на 4 мая вооруженные силы РФ совершили запуск БпЛА по Харькову. Под вражескими ударами оказался Основянский район города. Около 1:00 в результате падения обломков БпЛА зафиксировано попадание в станции технического обслуживания и складские помещения. Произошли пожары», — рассказали в прокуратуре.
Также повреждены жилые дома. Пострадали четыре человека. У трех женщин острая реакция на стресс. 13-летняя девочка получила телесные повреждения, ее госпитализировали.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о трех пожарах в результате атаки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, БПЛА, последствия, прокуратура, удар, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 09:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре опубликовали последствия атаки российских БпЛА на Харьков.".