Наслідки атаки ворожих БпЛА на Харків показали в прокуратурі (фото, відео)

У Харківській обласній прокуратурі опублікували наслідки атаки російських БпЛА на Харків.

«В ніч на 4 травня збройні сили РФ здійснили запуск БпЛА по Харкову. Під ворожими ударами опинився Основʼянський район міста. Близько 1:00 внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовано влучання у станції технічного обслуговування та складські приміщення. Стались пожежі», – розповіли в прокуратурі.

Також пошкоджено житлові будинки. Постраждали чотири людини. У трьох жінок — гостра реакція на стрес. 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА в Основ’янському районі. Постраждали чотири людини, серед яких 13-річна дитина. У ГУ ДСНС у Харківській області повідомили про три пожежі внаслідок атаки.