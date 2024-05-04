Наслідки атаки ворожих БпЛА на Харків показали в прокуратурі (фото, відео)
У Харківській обласній прокуратурі опублікували наслідки атаки російських БпЛА на Харків.
«В ніч на 4 травня збройні сили РФ здійснили запуск БпЛА по Харкову. Під ворожими ударами опинився Основʼянський район міста. Близько 1:00 внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовано влучання у станції технічного обслуговування та складські приміщення. Стались пожежі», – розповіли в прокуратурі.
Також пошкоджено житлові будинки. Постраждали чотири людини. У трьох жінок — гостра реакція на стрес. 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА в Основ’янському районі. Постраждали чотири людини, серед яких 13-річна дитина. У ГУ ДСНС у Харківській області повідомили про три пожежі внаслідок атаки.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 09:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі опублікували наслідки атаки російських БпЛА на Харків.".