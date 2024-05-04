Російським військам буде складно захопити Харків – ISW про цілі РФ на цей рік

В Інституті вивчення війни (ISW) вкотре проаналізували сили армії РФ для «наступу на Харків», а також повідомили про головні цілі росіян на 2024 рік.

Зокрема аналітики відзначили, що українські офіційні особи продовжують наголошувати, що головною метою РФ на цей рік залишається захоплення Донецької та Луганської областей, оскільки ворог планує наступальну операцію влітку. Зокрема, цю інформацію підтвердив в інтерв’ю «The Times» командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Про це говорив і заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю журналу «The Economist».

Павлюк також підтвердив, що російські сили хочуть захопити Харків чи Суми, але зазначив, що незрозуміло, наскільки серйозний цей план і чи зможуть окупанти реалізувати його.

«ISW продовжує вважати, що російським військам буде складно захопити Харків, але російська наступальна операція у цьому районі, швидше за все, залучить та закріпить українські сили з інших ділянок лінії фронту», – пишуть аналітики.

Павлюк також сказав, що українські сили роблять все можливе, щоб зупинити спроби РФ захопити Часів Яр, але зазначив, що ворог має зразкову артилерійську перевагу. А Скібіцький підкреслив, що окупанти не захоплюватимуть Часів Яр найближчим часом. В ISW погоджуються: російські війська можуть захопити цей населений пункт, але навряд чи це зроблять негайно.