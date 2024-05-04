Российским войскам будет сложно захватить Харьков – ISW о целях РФ на этот год

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали силы армии РФ для «наступления на Харьков», а также сообщили о главных целях россиян на 2024 год.

В частности, аналитики отметили, что украинские официальные лица продолжают подчеркивать, что главной целью РФ на этот год остается захват Донецкой и Луганской областей, поскольку враг планирует наступательную операцию летом. В частности, эту информацию подтвердил в интервью «The Times» командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Об этом говорил и заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью журналу «The Economist».

Павлюк также подтвердил, что российские силы хотят захватить Харьков или Сумы, но отметил, что непонятно, насколько серьезен этот план и смогут ли оккупанты реализовать его.

«ISW продолжает считать, что российским войскам будет сложно захватить Харьков, но российская наступательная операция в этом районе, скорее всего, привлечет и закрепит украинские силы из других участков линии фронта», — пишут аналитики.

Павлюк также сказал, что украинские силы делают все возможное, чтобы остановить попытки РФ захватить Часов Яр, но отметил, что у врага образцовое артиллерийское преимущество. А Скибицкий подчеркнул, что оккупанты не будут захватывать Часов Яр в ближайшее время. В ISW согласны: российские войска могут захватить этот населенный пункт, но вряд ли это сделают немедленно.