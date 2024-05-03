Синегубов: сколько войск нужно РФ, чтобы открыть новый фронт на Харьковщине

Чтобы открыть новую линию фронта на Харьковщине, РФ должна сосредоточить здесь группировку минимум из 100 тысяч военных. Сейчас такого скопления и близко нет, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, активные боевые действия продолжаются, и военные РФ периодически меняют тактику.

«Враг приступил вновь к штурмовым действиям, которые он проводил уже на протяжении десяти месяцев. Например, вчера было девять штурмовых атак. Периодически враг меняет направления. На Купянском — это Синьковское или Табаевское направление. Поэтому там сейчас идут активные действительно боевые действия. О возможности открытия новой линии фронта говорить рано, потому что тех сил, которые там есть, их недостаточно. Если сравнивать с Купянским направлением, где враг проводит активные боевые действия. Поэтому принимаем все необходимые меры по готовности и противодействию тем вызовам, которые, возможно, у нас будут», — сказал Синегубов.

Он также уточнил, что речь в частности идет о строительстве фортификационных сооружений.

Напомним, замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью журналу «The Economist», опубликованном 2 мая, дал прогноз о «наступлении РФ на Харьков». По его словам, сейчас северная группировка противника, базирующаяся через границу с Харьковщиной, насчитывает 35 тысяч человек. Но даже если ее расширят до планируемых 70 тысяч, то такого количества солдат все равно недостаточно для операции по захвату крупного города.