Синєгубов: скільки військ потрібно РФ, щоб відкрити новий фронт на Харківщині

Щоб відкрити нову лінію фронту на Харківщині, РФ має зосередити тут угруповання щонайменше зі 100 тисяч військових. Наразі такого скупчення і близько немає, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, активні бойові дії тривають, і військові РФ періодично змінюють тактику.

“Ворог приступив знову до штурмових дій, які він проводив вже впродовж десяти місяців. Наприклад, вчора було дев’ять штурмових атак. Періодично ворог змінює напрямки. На Куп’янському це Синьківський або Табаївський напрямок. Тож там наразі йдуть активні дійсно бойові дії. Щодо можливості відкриття нової лінії фронту говорити зарано, тому що тих сил, які там є, їх недостатньо. Якщо порівнювати із Куп’янським напрямком, де ворог проводить активні бойові дії. Тому вживаємо всіх необхідних заходів щодо готовності й протидії тим викликам, які, можливо, у нас будуть“, – сказав Синєгубов.

Він також уточнив, що йдеться, зокрема, про будівництво фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю журналу The Economist, опублікованому 2 травня, дав прогноз щодо «наступу РФ на Харків». За його словами, зараз північне угруповання супротивника, яке базується через кордон із Харківщиною, налічує 35 тисяч осіб. Але навіть якщо його розширять до запланованих 70 тисяч, то такої кількості солдатів все одно замало для операції із захоплення великого міста.