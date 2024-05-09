Live
  • Чт 09.05.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 39.38
  • EUR 42.32

Як воїни ЗСУ нищать окупантів на Куп’янському напрямку, показав Павлюк (відео)

Суспільство 12:50   09.05.2024
Вікторія Яковенко
Як воїни ЗСУ нищать окупантів на Куп’янському напрямку, показав Павлюк (відео)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк опублікував відео зі знищенням військовослужбовців РФ на Куп’янському напрямку.

«Воїни 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Сухопутних військ нищать окупантів на Купʼянському напрямку. Точними скидами з дрона наші оператори БпЛА уражають живу силу та позиції противника — попри заходи маскування та спроби росіян приховати свої дії під покровом рослинності», – написав Павлюк.

Читайте також: Ворожу гармату, що завдавала ударів по прикордонню Харківщини, знищили (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Як воїни ЗСУ нищать окупантів на Куп’янському напрямку, показав Павлюк (відео)
Як воїни ЗСУ нищать окупантів на Куп’янському напрямку, показав Павлюк (відео)
09.05.2024, 12:50
РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти
РФ вдарила по Харкову: Терехов і Синєгубов повідомили, що постраждали діти
08.05.2024, 13:36
Мережеві обмеження в Харкові плануємо найближчим часом зняти – Укренерго
Мережеві обмеження в Харкові плануємо найближчим часом зняти – Укренерго
09.05.2024, 07:52
Дві людини поранені внаслідок обстрілу Куп’янська – ХОВА
Дві людини поранені внаслідок обстрілу Куп’янська – ХОВА
09.05.2024, 12:30
Торгував боєприпасами, знайденими під час окупації Циркунів: піймали чоловіка
Торгував боєприпасами, знайденими під час окупації Циркунів: піймали чоловіка
09.05.2024, 12:24
Головні новини Харкова 9 травня: відключення світла, стан поранених дітей
Головні новини Харкова 9 травня: відключення світла, стан поранених дітей
09.05.2024, 12:32

Новини за темою:

12:17
«Нас очікує «падіння» Синьківки» – Машовець про Куп’янський напрямок
23:22
На Харківщині помічені ворожі БпЛА – Мельник
20:11
Низка авіаударів та 8 атак на Куп’янщині: дані Генштабу ЗСУ по Харківщині
07:14
9 разів ворог атакував на Куп’янському напрямку та бив з авіації по Харківщині
06:54
13 «шахедів» збили на Харківщині й Дніпропетровщині – Олещук

Ви читали новину: «Як воїни ЗСУ нищать окупантів на Куп’янському напрямку, показав Павлюк (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 12:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк опублікував відео зі знищенням військовослужбовців РФ на Куп’янському напрямку.".