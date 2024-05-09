Як воїни ЗСУ нищать окупантів на Куп’янському напрямку, показав Павлюк (відео)
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк опублікував відео зі знищенням військовослужбовців РФ на Куп’янському напрямку.
«Воїни 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Сухопутних військ нищать окупантів на Купʼянському напрямку. Точними скидами з дрона наші оператори БпЛА уражають живу силу та позиції противника — попри заходи маскування та спроби росіян приховати свої дії під покровом рослинності», – написав Павлюк.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, Купянское, направлення, окупанти, павлюк, уничтожают;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 12:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк опублікував відео зі знищенням військовослужбовців РФ на Куп’янському напрямку.".