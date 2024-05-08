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Ворожу гармату, що завдавала ударів по прикордонню Харківщини, знищили (відео)

Суспільство 20:34   08.05.2024
Олена Нагорна
Ворожу гармату, що завдавала ударів по прикордонню Харківщини, знищили (відео)

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили російську 152-мм гармату “Гіацинт-Б”.

«Нею ворог завдавав ударів по прикордонню Вовчанського району Харківщини. Більше не буде!” – повідомили у ДПСУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили російську 152-мм гармату “Гіацинт-Б”".