Ворожу гармату, що завдавала ударів по прикордонню Харківщини, знищили (відео)
Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили російську 152-мм гармату “Гіацинт-Б”.
«Нею ворог завдавав ударів по прикордонню Вовчанського району Харківщини. Більше не буде!” – повідомили у ДПСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 20:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили російську 152-мм гармату “Гіацинт-Б”".