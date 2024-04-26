П’ять російських дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)

На Харківщині прикордонники вразили п’ять ворожих дронів-камікадзе.

«Днями, під час виконання бойових завдань, прикордонники зафіксували політ п’яти ударних дронів-камікадзе, які перетнули державний кордон та летіли вглиб території України. Прикордонники відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого чотири безпілотники впали на землю та здетонували, не діставшись своєї мети, а один після відновлення повернеться попередньому власнику», – повідомили у Державній прикордонній службі України.