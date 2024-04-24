Два ворожі FPV-дрони збили прикордонники на Харківщині (фото)

На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили два FPV-дрони окупантів.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, за допомогою БпЛА росіяни намагалися атакувати позиції прикордонників.

«Бійці вчасно зреагували та знищили обидва дрони-камікадзе противника за допомогою стрілецької зброї», – додали прикордонники.