Два ворожі FPV-дрони збили прикордонники на Харківщині (фото)
Фото: ДПСУ
На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили два FPV-дрони окупантів.
Як повідомили у Державній прикордонній службі України, за допомогою БпЛА росіяни намагалися атакувати позиції прикордонників.
«Бійці вчасно зреагували та знищили обидва дрони-камікадзе противника за допомогою стрілецької зброї», – додали прикордонники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, гпсу, дрони, знищили, окупанти, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили два FPV-дрони окупантів.".