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Два ворожі FPV-дрони збили прикордонники на Харківщині (фото)

Суспільство 14:42   24.04.2024
Вікторія Яковенко
Два ворожі FPV-дрони збили прикордонники на Харківщині (фото) Фото: ДПСУ

На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили два FPV-дрони окупантів.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, за допомогою БпЛА росіяни намагалися атакувати позиції прикордонників.

«Бійці вчасно зреагували та знищили обидва дрони-камікадзе противника за допомогою стрілецької зброї», – додали прикордонники.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 14:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили два FPV-дрони окупантів.".