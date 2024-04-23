Командно-спостережний пункт окупантів знищили на Харківщині (відео)
Російський командно-спостережний пункт знищили на Харківському напрямку аеророзвідники бригади “Сталевий кордон”.
Як повідомляють у підрозділі, прикордонники кілька днів вели спостереження за ворожим КСП.
Дочекавшись великого скупчення окупантів у будівлі, захисники за допомогою ударного дрона скинули на неї протитанкові міни. Втрати супротивника уточнюються.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрони, ксп, стальная граница, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський командно-спостережний пункт знищили на Харківському напрямку аеророзвідники бригади “Сталевий кордон”".