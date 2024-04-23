Командно-спостережний пункт окупантів знищили на Харківщині (відео)

Російський командно-спостережний пункт знищили на Харківському напрямку аеророзвідники бригади “Сталевий кордон”.

Як повідомляють у підрозділі, прикордонники кілька днів вели спостереження за ворожим КСП.

Дочекавшись великого скупчення окупантів у будівлі, захисники за допомогою ударного дрона скинули на неї протитанкові міни. Втрати супротивника уточнюються.