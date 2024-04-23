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Командно-спостережний пункт окупантів знищили на Харківщині (відео)

Суспільство 21:00   23.04.2024
Олена Нагорна
Командно-спостережний пункт окупантів знищили на Харківщині (відео)

Російський командно-спостережний пункт знищили на Харківському напрямку аеророзвідники бригади “Сталевий кордон”.

Як повідомляють у підрозділі, прикордонники кілька днів вели спостереження за ворожим КСП.

Дочекавшись великого скупчення окупантів у будівлі, захисники за допомогою ударного дрона скинули на неї протитанкові міни. Втрати супротивника уточнюються.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 21:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський командно-спостережний пункт знищили на Харківському напрямку аеророзвідники бригади “Сталевий кордон”".