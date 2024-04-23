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Командно-наблюдательный пункт оккупантов уничтожили на Харьковщине (видео)

Общество 21:00   23.04.2024
Елена Нагорная
Командно-наблюдательный пункт оккупантов уничтожили на Харьковщине (видео)

Российский командно-наблюдательный пункт уничтожили на Харьковском направлении аэроразведчики бригады «Стальная граница».

Как сообщают в подразделении, пограничники несколько дней вели наблюдение за вражеским КНП.

Дождавшись большого скопления оккупантов в здании, защитники с помощью ударного дрона сбросили на него противотанковые мины. Потери противника уточняются.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский командно-наблюдательный пункт уничтожили на Харьковском направлении аэроразведчики бригады «Стальная граница»".