Командно-наблюдательный пункт оккупантов уничтожили на Харьковщине (видео)

Российский командно-наблюдательный пункт уничтожили на Харьковском направлении аэроразведчики бригады «Стальная граница».

Как сообщают в подразделении, пограничники несколько дней вели наблюдение за вражеским КНП.

Дождавшись большого скопления оккупантов в здании, защитники с помощью ударного дрона сбросили на него противотанковые мины. Потери противника уточняются.