Командно-наблюдательный пункт оккупантов уничтожили на Харьковщине (видео)
Российский командно-наблюдательный пункт уничтожили на Харьковском направлении аэроразведчики бригады «Стальная граница».
Как сообщают в подразделении, пограничники несколько дней вели наблюдение за вражеским КНП.
Дождавшись большого скопления оккупантов в здании, защитники с помощью ударного дрона сбросили на него противотанковые мины. Потери противника уточняются.
Читайте также: Разведчик и камикадзе: два дрона врага приземлили пограничники на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрони, дроны, ксп, стальная граница, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Командно-наблюдательный пункт оккупантов уничтожили на Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский командно-наблюдательный пункт уничтожили на Харьковском направлении аэроразведчики бригады «Стальная граница»".