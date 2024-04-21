Live
  • Вс 21.04.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

Разведчик и камикадзе: два дрона врага приземлили пограничники на Харьковщине

Общество 11:08   21.04.2024
Елена Нагорная
Разведчик и камикадзе: два дрона врага приземлили пограничники на Харьковщине

Два дрона военных РФ приземлили на Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница».

Как сообщают в подразделении, БпЛА забрали у врага с помощью средств радиоэлектронной борьбы и антидронових ружей.

«Противник потерял беспилотник «DJI Mavic 3″, которым осуществлял аэроразведку на местности, и дрон-камикадзе при попытке атаковать наши позиции», — рассказали в бригаде.

Читайте также: Пограничники атаковали дронами вражеские блиндажи на Харьковщине (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 21.04: авиаудар Х-59, утренние сводки, энергопомощь
Главные новости Харькова 21.04: авиаудар Х-59, утренние сводки, энергопомощь
21.04.2024, 11:43
Двое погибших и трое раненых: Синегубов рассказал о местах «прилетов» накануне
Двое погибших и трое раненых: Синегубов рассказал о местах «прилетов» накануне
21.04.2024, 09:50
Мини-ТЭЦ для Харькова ищут за границей: план подготовки к зиме сообщили послам
Мини-ТЭЦ для Харькова ищут за границей: план подготовки к зиме сообщили послам
21.04.2024, 09:10
Европейские дипломаты в Харькове заявили, что не допустят тут «серой зоны»
Европейские дипломаты в Харькове заявили, что не допустят тут «серой зоны»
21.04.2024, 10:47
Ракетой Х-59 ударила ночью вражеская авиация по Харьковщине — Евлаш
Ракетой Х-59 ударила ночью вражеская авиация по Харьковщине — Евлаш
21.04.2024, 10:10
Мертвецки пьяного водителя поймали ночью в Харькове: что показал Drager
Мертвецки пьяного водителя поймали ночью в Харькове: что показал Drager
21.04.2024, 12:03

Новости по теме:

22:39
Огромный вражеский разведдрон SuperCam сбили на Харьковщине
16:36
Погибли ребенок и две женщины на Харьковщине, еще 4 человека ранены (видео)
14:48
Украина вскоре атакует дальнобойными дронами Урал и Заполярье — BILD
14:51
Точность до метра. Дроны ВСУ с искусственным интеллектом атакуют энергетику РФ
15:45
1 миллиона дронов нет. Зеленский солгал об обеспечении армии БпЛА — Бутусов

Вы читали новость: «Разведчик и камикадзе: два дрона врага приземлили пограничники на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два дрона военных РФ приземлили на Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница»".