Разведчик и камикадзе: два дрона врага приземлили пограничники на Харьковщине

Два дрона военных РФ приземлили на Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница».

Как сообщают в подразделении, БпЛА забрали у врага с помощью средств радиоэлектронной борьбы и антидронових ружей.

«Противник потерял беспилотник «DJI Mavic 3″, которым осуществлял аэроразведку на местности, и дрон-камикадзе при попытке атаковать наши позиции», — рассказали в бригаде.