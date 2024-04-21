Разведчик и камикадзе: два дрона врага приземлили пограничники на Харьковщине
Два дрона военных РФ приземлили на Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница».
Как сообщают в подразделении, БпЛА забрали у врага с помощью средств радиоэлектронной борьбы и антидронових ружей.
«Противник потерял беспилотник «DJI Mavic 3″, которым осуществлял аэроразведку на местности, и дрон-камикадзе при попытке атаковать наши позиции», — рассказали в бригаде.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: беспилотник, БПЛА, дрон, стальная граница;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 11:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два дрона военных РФ приземлили на Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница»".