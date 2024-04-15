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Пограничники атаковали дронами вражеские блиндажи на Харьковщине (видео)

Общество 14:19   15.04.2024
Виктория Яковенко
Пограничники атаковали дронами вражеские блиндажи на Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления двумя дронами-камикадзе уничтожили российские блиндажи на Харьковщине.

«Потери оккупантов уточняются», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления двумя дронами-камикадзе уничтожили российские блиндажи на Харьковщине.".