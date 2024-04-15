Пограничники атаковали дронами вражеские блиндажи на Харьковщине (видео)
Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления двумя дронами-камикадзе уничтожили российские блиндажи на Харьковщине.
«Потери оккупантов уточняются», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блиндажи, гпсу, дрони, дроны, оккупанты, окупанти, пограничники, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления двумя дронами-камикадзе уничтожили российские блиндажи на Харьковщине.".