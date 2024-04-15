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Прикордонники атакували дронами ворожі бліндажі на Харківщині (відео)

Суспільство 14:19   15.04.2024
Вікторія Яковенко
Прикордонники атакували дронами ворожі бліндажі на Харківщині (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу двома дронами-камікадзе знищили російські бліндажі на Харківщині.

«Втрати окупантів уточнюються», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу двома дронами-камікадзе знищили російські бліндажі на Харківщині.".