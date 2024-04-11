Новітню російську систему РЕБ знищили прикордонники на Харківщині (відео)

На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона знищили ворожу станцію РЕБ Р-340РП «Поле-21».

«Це новітня система радіоелектронної боротьби, яка постачається до армії окупанта з 2016 року. Вона призначена для придушення каналів супутникової навігації. Після зустрічі з українським дроном це устаткування загарбників навряд чи буде придушувати бодай щось», – зазначили у Державній прикордонній службі України.