РСЗВ “Ураган”, що обстрілювала Харківщину, наздогнав і знищив FPV-дрон (відео)

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” виявили та знищили ворожу РСЗВ “Ураган”, яка завдавала ударів по прикордонних населених пунктах Харківської області.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, після відстрілу боєкомплекту розрахунок РСЗВ окупантів повертався до пункту постійної дислокації.

У цей час FPV-дрон 15-го мобільного прикордонного загону наздогнав та знищив ворожу бойову машину.