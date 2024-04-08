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РСЗВ “Ураган”, що обстрілювала Харківщину, наздогнав і знищив FPV-дрон (відео)

Суспільство 22:15   08.04.2024
Олена Нагорна
РСЗВ “Ураган”, що обстрілювала Харківщину, наздогнав і знищив FPV-дрон (відео)

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” виявили та знищили ворожу РСЗВ “Ураган”, яка завдавала ударів по прикордонних населених пунктах Харківської області.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, після відстрілу боєкомплекту розрахунок РСЗВ окупантів повертався до пункту постійної дислокації.

У цей час FPV-дрон 15-го мобільного прикордонного загону наздогнав та знищив ворожу бойову машину.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «РСЗВ “Ураган”, що обстрілювала Харківщину, наздогнав і знищив FPV-дрон (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 22:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” виявили та знищили ворожу РСЗВ “Ураган”, яка завдавала ударів по прикордонних населених пунктах Харківської області.".