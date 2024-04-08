РСЗВ “Ураган”, що обстрілювала Харківщину, наздогнав і знищив FPV-дрон (відео)
Прикордонники бригади “Сталевий кордон” виявили та знищили ворожу РСЗВ “Ураган”, яка завдавала ударів по прикордонних населених пунктах Харківської області.
Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, після відстрілу боєкомплекту розрахунок РСЗВ окупантів повертався до пункту постійної дислокації.
У цей час FPV-дрон 15-го мобільного прикордонного загону наздогнав та знищив ворожу бойову машину.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрон, рсзо, стальная граница, ураган, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 22:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” виявили та знищили ворожу РСЗВ “Ураган”, яка завдавала ударів по прикордонних населених пунктах Харківської області.".