РСЗО «Ураган», обстреливавшую Харьковщину, догнал и уничтожил FPV-дрон (видео)

Пограничники бригады «Стальная граница» обнаружили и уничтожили вражескую РСЗО «Ураган», которая наносила удары по приграничным населенным пунктам Харьковской области.

Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, после отстрела боекомплекта расчет РСЗО оккупантов возвращался в пункт постоянной дислокации.

В это время FPV-дрон 15-го мобильного пограничного отряда догнал и уничтожил вражескую боевую машину.