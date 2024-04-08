РСЗО «Ураган», обстреливавшую Харьковщину, догнал и уничтожил FPV-дрон (видео)
Пограничники бригады «Стальная граница» обнаружили и уничтожили вражескую РСЗО «Ураган», которая наносила удары по приграничным населенным пунктам Харьковской области.
Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, после отстрела боекомплекта расчет РСЗО оккупантов возвращался в пункт постоянной дислокации.
В это время FPV-дрон 15-го мобильного пограничного отряда догнал и уничтожил вражескую боевую машину.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрон, рсзо, стальная граница, ураган, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 22:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Стальная граница» обнаружили и уничтожили вражескую РСЗО «Ураган», которая наносила удары по приграничным населенным пунктам Харьковской области".