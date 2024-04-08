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РСЗО «Ураган», обстреливавшую Харьковщину, догнал и уничтожил FPV-дрон (видео)

Общество 22:15   08.04.2024
Елена Нагорная
РСЗО «Ураган», обстреливавшую Харьковщину, догнал и уничтожил FPV-дрон (видео)

Пограничники бригады «Стальная граница» обнаружили и уничтожили вражескую РСЗО «Ураган», которая наносила удары по приграничным населенным пунктам Харьковской области.

Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, после отстрела боекомплекта расчет РСЗО оккупантов возвращался в пункт постоянной дислокации.

В это время FPV-дрон 15-го мобильного пограничного отряда догнал и уничтожил вражескую боевую машину.

Читайте также: Пограничники дронами «разнесли» укрытие оккупантов на Харьковщине (видео)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 22:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Стальная граница» обнаружили и уничтожили вражескую РСЗО «Ураган», которая наносила удары по приграничным населенным пунктам Харьковской области".