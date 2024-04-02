Live
  • Вт 02.04.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 39.07
  • EUR 42.14

Пограничники дронами «разнесли» укрытие оккупантов на Харьковщине (видео)

Общество 12:38   02.04.2024
Виктория Яковенко
Пограничники дронами «разнесли» укрытие оккупантов на Харьковщине (видео)

На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дронов ударили по месту укрытия личного состава врага.

«Результаты точной работы от пограничной аэроразведки: 3 оккупанта – ликвидированы, 6 – ранены», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также: На Харьковщине снова «ослепили» оккупантов: уничтожен «Муром-П» (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове нет возможности запустить электротранспорт в полном объеме- Терехов
В Харькове нет возможности запустить электротранспорт в полном объеме- Терехов
02.04.2024, 09:39
Главные новости Харькова 2 апреля: перспективы электротранспорта, удары КАБ
Главные новости Харькова 2 апреля: перспективы электротранспорта, удары КАБ
02.04.2024, 12:13
Дыхание Сахары: в Харькове раньше времени зацвели тюльпаны (фото)
Дыхание Сахары: в Харькове раньше времени зацвели тюльпаны (фото)
02.04.2024, 10:17
Минэнерго о ситуации со светом в Харькове: графики будут работать и сегодня
Минэнерго о ситуации со светом в Харькове: графики будут работать и сегодня
02.04.2024, 11:10
Попытки переименовать Первомайский на Харьковщине: люди вновь выбрали название
Попытки переименовать Первомайский на Харьковщине: люди вновь выбрали название
01.04.2024, 22:08
Пограничники дронами «разнесли» укрытие оккупантов на Харьковщине (видео)
Пограничники дронами «разнесли» укрытие оккупантов на Харьковщине (видео)
02.04.2024, 12:38

Новости по теме:

21:28
Российские пушку, БМП и средства РЭБ уничтожили на Харьковщине (видео)
08:12
Рост числа обстрелов приграничья Харьковщины фиксируют в ГПСУ
18:46
Пограничники показали, как ликвидировали 5 оккупантов на Харьковщине (видео)
07:20
На оккупированной Харьковщине пограничники ликвидировали 6 военных РФ (видео)
13:11
Пограничники показали, как БпЛА уничтожили технику РФ на Харьковщине (видео)

Вы читали новость: «Пограничники дронами «разнесли» укрытие оккупантов на Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дронов ударили по месту укрытия личного состава врага.".