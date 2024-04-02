Пограничники дронами «разнесли» укрытие оккупантов на Харьковщине (видео)
На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дронов ударили по месту укрытия личного состава врага.
«Результаты точной работы от пограничной аэроразведки: 3 оккупанта – ликвидированы, 6 – ранены», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, дрони, дроны, оккупанты, окупанти, пограничники, укрытие, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дронов ударили по месту укрытия личного состава врага.".