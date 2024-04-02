Live
  • Вт 02.04.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 39.07
  • EUR 42.14

Прикордонники дронами «рознесли» укриття окупантів на Харківщині (відео)

Суспільство 12:38   02.04.2024
Вікторія Яковенко
Прикордонники дронами «рознесли» укриття окупантів на Харківщині (відео)

На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дронів вдарили по місцях переховування особового складу ворога.

«Результати влучної роботи від прикордонної аеророзвідки: 3 окупанти –ліквідовано, 6 – поранено», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

Читайте також: На Харківщині знову «осліпили» окупантів: знищений «Муром – П» (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Прикордонники дронами «рознесли» укриття окупантів на Харківщині (відео)
Прикордонники дронами «рознесли» укриття окупантів на Харківщині (відео)
02.04.2024, 12:38
Офіційно: у Харкові в’їзд Трінклера став Джуса, а вулиця Бакуліна – Єніна
Офіційно: у Харкові в’їзд Трінклера став Джуса, а вулиця Бакуліна – Єніна
02.04.2024, 12:08
Головні новини Харкова 2 квітня: перспективи електротранспорту, удари КАБ
Головні новини Харкова 2 квітня: перспективи електротранспорту, удари КАБ
02.04.2024, 12:13
За хабар судитимуть колишнього військкома у Харкові: подробиці
За хабар судитимуть колишнього військкома у Харкові: подробиці
02.04.2024, 11:45
Міненерго про ситуацію зі світлом у Харкові: графіки працюватимуть і сьогодні
Міненерго про ситуацію зі світлом у Харкові: графіки працюватимуть і сьогодні
02.04.2024, 11:10
У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов
У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов
02.04.2024, 09:39

Новини за темою:

21:28
Російські протитанкову гармату, БМП і засоби РЕБ знищили на Харківщині (відео)
08:12
Зростання кількості обстрілів прикордоння Харківщини фіксують у ДПСУ
18:46
Прикордонники показали, як ліквідували 5 окупантів на Харківщині (відео)
07:20
На окупованій Харківщині прикордонники ліквідували 6 військових РФ (відео)
13:11
Прикордонники показали, як дронами знищили техніку РФ на Харківщині (відео)

Ви читали новину: «Прикордонники дронами «рознесли» укриття окупантів на Харківщині (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 12:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дронів вдарили по місцях переховування особового складу ворога.".