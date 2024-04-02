Прикордонники дронами «рознесли» укриття окупантів на Харківщині (відео)
На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дронів вдарили по місцях переховування особового складу ворога.
«Результати влучної роботи від прикордонної аеророзвідки: 3 окупанти –ліквідовано, 6 – поранено», – зазначили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, дрони, окупанти, пограничники, укрытие, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дронів вдарили по місцях переховування особового складу ворога.".