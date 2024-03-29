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На Харківщині знову «осліпили» окупантів: знищений «Муром – П» (відео)

Суспільство 13:42   29.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині знову «осліпили» окупантів: знищений «Муром – П» (відео)

Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили черговий ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.

Відео успішної роботи прикордонників опублікували у Державній прикордонні службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 13:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили черговий ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.".