На Харківщині знову «осліпили» окупантів: знищений «Муром – П» (відео)
Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили черговий ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.
Відео успішної роботи прикордонників опублікували у Державній прикордонні службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Муром-П, окупанти, ослепили, пограничники, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили черговий ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.".