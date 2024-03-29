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На Харьковщине снова «ослепили» оккупантов: уничтожен «Муром-П» (видео)

Общество 13:42   29.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине снова «ослепили» оккупантов: уничтожен «Муром-П» (видео)

Аэроразведчики бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили очередной вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П» на Харьковском направлении.

Видео успешной работы пограничников опубликовали в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили очередной вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П» на Харьковском направлении.".