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Пограничники «ослепили» оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Общество 21:05   24.03.2024
Елена Нагорная
Пограничники «ослепили» оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Очередной ценный комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П» уничтожили пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» на Харьковском направлении.

Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной ценный комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П» уничтожили пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» на Харьковском направлении".