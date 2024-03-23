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Пограничники показали, как ликвидировали 5 оккупантов на Харьковщине (видео)

Общество 18:46   23.03.2024
Виктория Яковенко
Пограничники показали, как ликвидировали 5 оккупантов на Харьковщине (видео)

Пограничники уничтожили пять оккупантов на Харьковском направлении.

«Аэроразведчики бригады Гвардии наступления «Стальная граница» провели статистическое исследование. По результатам исследования пограничники установили: из 6 оккупантов, спрятанных в нору, в среднем выживает 1», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 18:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники уничтожили пять оккупантов на Харьковском направлении.".