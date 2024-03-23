Пограничники показали, как ликвидировали 5 оккупантов на Харьковщине (видео)

Пограничники уничтожили пять оккупантов на Харьковском направлении.

«Аэроразведчики бригады Гвардии наступления «Стальная граница» провели статистическое исследование. По результатам исследования пограничники установили: из 6 оккупантов, спрятанных в нору, в среднем выживает 1», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.