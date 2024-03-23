На оккупированной Харьковщине пограничники ликвидировали 6 военных РФ (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления ударили по позициям врага с воздуха на временно оккупированной Харьковщине.

«Один из расчетов ударных БпЛА нанес огневое поражение по позициям противника. В результате уничтожены позиции оккупантов вместе с БК, ликвидированы 6 захватчиков и 4 ранены», — сообщили в ГПСУ.