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На оккупированной Харьковщине пограничники ликвидировали 6 военных РФ (видео)

Общество 07:20   23.03.2024
Виктория Яковенко
На оккупированной Харьковщине пограничники ликвидировали 6 военных РФ (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления ударили по позициям врага с воздуха на временно оккупированной Харьковщине.

«Один из расчетов ударных БпЛА нанес огневое поражение по позициям противника. В результате уничтожены позиции оккупантов вместе с БК, ликвидированы 6 захватчиков и 4 ранены», — сообщили в ГПСУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 07:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления ударили по позициям врага с воздуха на временно оккупированной Харьковщине.".