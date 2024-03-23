На оккупированной Харьковщине пограничники ликвидировали 6 военных РФ (видео)
Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления ударили по позициям врага с воздуха на временно оккупированной Харьковщине.
«Один из расчетов ударных БпЛА нанес огневое поражение по позициям противника. В результате уничтожены позиции оккупантов вместе с БК, ликвидированы 6 захватчиков и 4 ранены», — сообщили в ГПСУ.
Читайте также: Пограничники показали, как ликвидировали оккупантов на Харьковщине (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, гпсу, знищили, оккупанты, оккупированная, окупанти, уничтожили, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На оккупированной Харьковщине пограничники ликвидировали 6 военных РФ (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 07:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления ударили по позициям врага с воздуха на временно оккупированной Харьковщине.".