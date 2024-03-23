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На окупованій Харківщині прикордонники ліквідували 6 військових РФ (відео)

Суспільство 07:20   23.03.2024
Вікторія Яковенко
На окупованій Харківщині прикордонники ліквідували 6 військових РФ (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили по позиціях ворога з повітря на тимчасово окупованій Харківщині.

«Один з розрахунків ударних БпЛА наніс вогневе ураження по позиціях противника. В результаті знищено позиції окупантів разом з БК, ліквідовано 6 загарбників та 4 поранено», – повідомили у ДПСУ.

Читайте також: Прикордонники показали, як ліквідували окупантів на Харківщині (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 07:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили по позиціях ворога з повітря на тимчасово окупованій Харківщині.".