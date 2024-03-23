На окупованій Харківщині прикордонники ліквідували 6 військових РФ (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили по позиціях ворога з повітря на тимчасово окупованій Харківщині.

«Один з розрахунків ударних БпЛА наніс вогневе ураження по позиціях противника. В результаті знищено позиції окупантів разом з БК, ліквідовано 6 загарбників та 4 поранено», – повідомили у ДПСУ.