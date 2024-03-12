Live
  • Вт 12.03.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.38
  • EUR 41.96

Прикордонники показали, як ліквідували окупантів на Харківщині (відео)

Суспільство 19:24   12.03.2024
Олена Нагорна
Прикордонники показали, як ліквідували окупантів на Харківщині (відео)

Двох російських військових ліквідували та ще стількох же поранили прикордонники бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою дрона на тимчасово окупованій території Харківської області.

Вночі аеророзвідка бригади ефективно відпрацювала по позиціях загарбників, зазначають у підрозділі.

Відео: Сталевий кордон

Читайте також: Мінус спостережний пункт та авто РФ – робота прикордонників на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини 12 березня: навчання військових у Харкові, “прильоти” в області
Головні новини 12 березня: навчання військових у Харкові, “прильоти” в області
12.03.2024, 20:00
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
12.03.2024, 12:21
На Харківщині двоє чоловіків з бензопилою нарубали дерев на мільйон гривень
На Харківщині двоє чоловіків з бензопилою нарубали дерев на мільйон гривень
10.02.2023, 15:15
Ворог намагався вибити ЗСУ з позицій на Харківщині та бив з авіації – Генштаб
Ворог намагався вибити ЗСУ з позицій на Харківщині та бив з авіації – Генштаб
12.03.2024, 19:58
Прикордонники показали, як ліквідували окупантів на Харківщині (відео)
Прикордонники показали, як ліквідували окупантів на Харківщині (відео)
12.03.2024, 19:24
Евакуйовані з Гази харків’яни прилетіли до Молдови, їдуть автобусом до Одеси
Евакуйовані з Гази харків’яни прилетіли до Молдови, їдуть автобусом до Одеси
12.03.2024, 19:11

Новини за темою:

18:16
Як прикордонники відправили “подарунок” окупантам на Харківщині (відео)
21:51
Дрон РФ на Куп’янському напрямку тепер працюватиме проти окупантів (фото)
11:12
На Лимано-Куп’янському напрямку ДПСУ вдарила по окупантах, що тікали (відео)
18:15
Прикордонники показали, як під Куп’янськом спалили техніку росіян (фото)
22:05
Як військовим РФ не дали облаштувати вогневі позиції на Харківщині (відео)

Ви читали новину: «Прикордонники показали, як ліквідували окупантів на Харківщині (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 19:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох російських військових ліквідували та ще стількох же поранили прикордонники бригади “Сталевий кордон”".