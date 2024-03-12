Прикордонники показали, як ліквідували окупантів на Харківщині (відео)
Двох російських військових ліквідували та ще стількох же поранили прикордонники бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою дрона на тимчасово окупованій території Харківської області.
Вночі аеророзвідка бригади ефективно відпрацювала по позиціях загарбників, зазначають у підрозділі.
Відео: Сталевий кордон
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Гвардия наступления, дрон, пограничники, стальная граница, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 19:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох російських військових ліквідували та ще стількох же поранили прикордонники бригади “Сталевий кордон”".