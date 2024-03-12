Пограничники показали, как ликвидировали оккупантов на Харьковщине (видео)

Двоих российских военных ликвидировали и еще стольких же ранили пограничники бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью дрона на временно оккупированной территории Харьковской области.

Ночью аэроразведка бригады эффективно отработала по позициям захватчиков, отмечают в подразделении.

Видео: Стальная граница