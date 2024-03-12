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Пограничники показали, как ликвидировали оккупантов на Харьковщине (видео)

Общество 19:24   12.03.2024
Елена Нагорная
Пограничники показали, как ликвидировали оккупантов на Харьковщине (видео)

Двоих российских военных ликвидировали и еще стольких же ранили пограничники бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью дрона на временно оккупированной территории Харьковской области.

Ночью аэроразведка бригады эффективно отработала по позициям захватчиков, отмечают в подразделении.

Видео: Стальная граница

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 19:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих российских военных ликвидировали и еще стольких же ранили пограничники бригады «Стальная граница»".