Минус наблюдательный пункт и авто РФ — работа пограничников на Харьковщине
На Харьковщине бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления поразили технику россиян.
В частности, аэроразведка пограничников поразила наблюдательный пункт оккупантов. В результате уничтожены БК, пулемет и двое росиян, которые находились на позициях, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Кроме того, украинские защитники ликвидировали вражеский КамАЗ с символикой «V».
«Им оккупанты обеспечивали логистику и доставку личного состава к позициям», — добавили в ГПСУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, гпсу, КАМАЗ, пограничники, пункт, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления поразили технику россиян.".