Минус наблюдательный пункт и авто РФ — работа пограничников на Харьковщине

На Харьковщине бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления поразили технику россиян.

В частности, аэроразведка пограничников поразила наблюдательный пункт оккупантов. В результате уничтожены БК, пулемет и двое росиян, которые находились на позициях, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Кроме того, украинские защитники ликвидировали вражеский КамАЗ с символикой «V».

«Им оккупанты обеспечивали логистику и доставку личного состава к позициям», — добавили в ГПСУ.