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Минус наблюдательный пункт и авто РФ — работа пограничников на Харьковщине

Общество 14:51   11.03.2024
Виктория Яковенко
Минус наблюдательный пункт и авто РФ — работа пограничников на Харьковщине

На Харьковщине бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления поразили технику россиян.

В частности, аэроразведка пограничников поразила наблюдательный пункт оккупантов. В результате уничтожены БК, пулемет и двое росиян, которые находились на позициях, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Кроме того, украинские защитники ликвидировали вражеский КамАЗ с символикой «V».

«Им оккупанты обеспечивали логистику и доставку личного состава к позициям», — добавили в ГПСУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 14:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления поразили технику россиян.".