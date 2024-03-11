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Мінус спостережний пункт та авто РФ – робота прикордонників на Харківщині

Суспільство 14:51   11.03.2024
Вікторія Яковенко
Мінус спостережний пункт та авто РФ – робота прикордонників на Харківщині

На Харківщині бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразили техніку росіян.

Зокрема, аеророзвідка прикордонників уразила спостережний пункт окупантів. У результаті знищені БК, кулемет та двоє росіян, які перебували на позиціях, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Крім цього, українські захисники ліквідували ворожий КамАЗ із символікою «V».

«Ним окупанти забезпечували логістику та доставку особового складу до позицій», – додали в ДПСУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 14:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразили техніку росіян.".