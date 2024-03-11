Мінус спостережний пункт та авто РФ – робота прикордонників на Харківщині

На Харківщині бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразили техніку росіян.

Зокрема, аеророзвідка прикордонників уразила спостережний пункт окупантів. У результаті знищені БК, кулемет та двоє росіян, які перебували на позиціях, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Крім цього, українські захисники ліквідували ворожий КамАЗ із символікою «V».

«Ним окупанти забезпечували логістику та доставку особового складу до позицій», – додали в ДПСУ.