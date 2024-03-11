Мінус спостережний пункт та авто РФ – робота прикордонників на Харківщині
На Харківщині бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразили техніку росіян.
Зокрема, аеророзвідка прикордонників уразила спостережний пункт окупантів. У результаті знищені БК, кулемет та двоє росіян, які перебували на позиціях, повідомили у Державній прикордонній службі України.
Крім цього, українські захисники ліквідували ворожий КамАЗ із символікою «V».
«Ним окупанти забезпечували логістику та доставку особового складу до позицій», – додали в ДПСУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, гпсу, КАМАЗ, пограничники, пункт, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 14:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вразили техніку росіян.".