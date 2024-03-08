Ворожий «шахед» збили над Харківщиною прикордонники (відео)
Вночі в Харківській області бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили БпЛА «Шахед».
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
«Ще по одному «шахеду» відпрацювали прикордонники Одеського загону, він вибухнув у повітрі та впав у море», – додали в ДПСУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Shahed, гпсу, знищили, пограничники, сбили, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 13:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі в Харківській області бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили БпЛА «Шахед».".