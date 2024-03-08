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Ворожий «шахед» збили над Харківщиною прикордонники (відео)

Суспільство 13:05   08.03.2024
Вікторія Яковенко
Ворожий «шахед» збили над Харківщиною прикордонники (відео)

Вночі в Харківській області бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили БпЛА «Шахед».

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Ще по одному «шахеду» відпрацювали прикордонники Одеського загону, він вибухнув у повітрі та впав у море», – додали в ДПСУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 13:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі в Харківській області бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили БпЛА «Шахед».".