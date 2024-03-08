Ворожий «шахед» збили над Харківщиною прикордонники (відео)

Вночі в Харківській області бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили БпЛА «Шахед».

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Ще по одному «шахеду» відпрацювали прикордонники Одеського загону, він вибухнув у повітрі та впав у море», – додали в ДПСУ.