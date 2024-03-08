За добу росіяни вбили на Харківщині трьох людей і дев’ятьох поранили – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області. Минулої доби під ударами з мінометів та артилерії було близько 18 населених пунктів. Також були “прильоти” С-300 та КАБ.
Постраждали жителі Чугуєва, Куп’янська та Вовчанська.
Так, по Чугуєву вночі вдарили ракетою із ЗРК С-300. Вона влучила в землю посеред житлового району. Пошкоджена 9-поверхівка, а також – банк, готель, магазини та приватні авто. Постраждали семеро людей: чотири чоловіки, 41-річна жінка, 16-річний хлопець і дівчинка 3 років 8 місяців.
По Куп’янську росіяни били з 22:14 по 23:00. “Прильоти” припали по приватних будинках. Загинули 64-річна жінка та 58-річний чоловік. Також поранено 36-річного чоловіка – його врятували з-під завалів.
Близько 10 ранку 7 березня по Вовчанську вдарили керованою авіабомбою. Загинула 40-річна жінка. Ще одна – 67 років – отримала травми.
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Також Синєгубов повідомив про обстріли села Басове у Богодухівському районі та Синельникове у Чугуївському. Там обійшлося без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, новини Харкова, обстріли, поранені, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області. Минулої доби під ударами з мінометів та артилерії було близько 18 населених пунктів. Також були “прильоти” С-300 та КАБ".