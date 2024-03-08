За добу росіяни вбили на Харківщині трьох людей і дев’ятьох поранили – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області. Минулої доби під ударами з мінометів та артилерії було близько 18 населених пунктів. Також були “прильоти” С-300 та КАБ.

Постраждали жителі Чугуєва, Куп’янська та Вовчанська.

Так, по Чугуєву вночі вдарили ракетою із ЗРК С-300. Вона влучила в землю посеред житлового району. Пошкоджена 9-поверхівка, а також – банк, готель, магазини та приватні авто. Постраждали семеро людей: чотири чоловіки, 41-річна жінка, 16-річний хлопець і дівчинка 3 років 8 місяців.

По Куп’янську росіяни били з 22:14 по 23:00. “Прильоти” припали по приватних будинках. Загинули 64-річна жінка та 58-річний чоловік. Також поранено 36-річного чоловіка – його врятували з-під завалів.

Близько 10 ранку 7 березня по Вовчанську вдарили керованою авіабомбою. Загинула 40-річна жінка. Ще одна – 67 років – отримала травми.

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Також Синєгубов повідомив про обстріли села Басове у Богодухівському районі та Синельникове у Чугуївському. Там обійшлося без постраждалих.